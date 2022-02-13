Başkan Erdoğan’dan Kadir Topbaş paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021'de hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ı sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşım ile andı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.