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Giriş Tarihi: 13.2.2022 18:12 Son Güncelleme: 13.2.2022 18:18

Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı

Başkan Erdoğan’dan Kadir Topbaş paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadir Topbaş'ın vefatının yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021'de hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ı sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşım ile andı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

2004'ten 2017'ye kadar İstanbul Belediye Başkanı görevini yapan Kadir Topbaş, geçtiğimiz yıl şubat ayında hayatını kaybetmişti. Topbaş, vefatının 1. yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen programla mezarı başında anıldı.

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Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı
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