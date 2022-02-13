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Giriş Tarihi: 13.2.2022 20:14

Boru hırsızları suç üstü yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Boru hırsızları suç üstü yakalandı

Şanlıurfa'da polisin durumundan şüphelendiği bir kamyonetteki boruların çalıntı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Yıldırım Mahallesi'nde park halinde bir kamyonetin içindeki şahısların durumundan şüphelenen Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kamyonete yüklü sulama borularının kime ait olduğunu sordu. Çelişkili beyanda bulunan şahıslar, kamyonetle birlikte polis merkezine götürüldü. Ayrı ayrı sorgulanan şahısların çelişkili beyanları polis merkezinde de sürdü. Boruların çalıntı olduğu ortaya çıktı. Şahıslardan birinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldı.
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Boru hırsızları suç üstü yakalandı
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