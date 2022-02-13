Dış politikada 2022 parolası "ılımlı atmosfer"

Jeopolitik konumu gereği bölgesinde meydana gelen tüm gelişmelerin bağlantı noktasında bulunan Türkiye, bu yıl da dış politikada uzlaştırıcı adımlar atmaya devam edecek. Mısır, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle normalleşme sürecine giren Ankara'nın 2022'de de ilişkilerini ılımlı bir atmosferde sürdürmesi bekleniyor. ABD ile işbirliği alanları artacağı ve yeni savunma anlaşmaları gün yüzüne çıkacağı öngörülüyor.

KORONAVİRÜS BELİRLEYİCİ OLMAYACAK

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Güvenlik Radarı: 2022 Türkiye'nin Jeopolitik Ortamı raporuna göre; koronavirüs Türkiye'nin başarılı sağlık politikası yönetimi sayesinde dış politikada belirleyici faktör olmayacak. İklim değişikliğinin devletlerin politikalarına dahil edilmesindeki artış eğilimi Türkiye'ye de yansıyacak. Raporda, bu bağlamda Ankara'nın daha aktif bir duruş sergileyeceği aktarıldı.

İLİŞKİLERİN GELİŞME OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

Raporda, Ankara'nın 2022'de ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkilerini geliştirme olasılığının çok yüksek olduğunun altı çiziliyor. Türkiye-ABD ilişkisinin dinamiklerine ilişkin olumlu görüş belirtilen raporda, Türkiye'nin, bölgesel ve küresel olaylarda rolünü artırmaya odakladığına dikkat çekildi. Türkiye'nin birçok durumda ABD için çok önemli bir ortak olacağını ve sonuç olarak her iki devlet için de iş birliği alanlarının olduğu ve bunların 2022'de daha da artacağı belirtildi.

TÜRKİYE İÇİN UZLAŞTIRICI POZİSYON

Ukrayna, Karabağ ve Türk devletleri konularında anlaşmazlıkların ve jeopolitik farklılıkların artacağını ancak her zaman olduğu gibi iş birliği kanalarının da açık olacağı kaydedilen rapora göre, Rusya ve Ukrayna krizinde Türkiye'nin uzlaştırıcı bir pozisyon alması da bunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

YENİ SAVUNMA ANLAŞMALARI

Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin öne çıktığına yer verilen raporda bu gelişmeler kapsamında yeni savunma anlaşmalarının da gün yüzüne çıkacağının altı çiziliyor. Raporda, BAE'nin Türk İHA'larını tedarik etmeye şimdiden ilgi göstermesinin bu durumun bir işareti olduğu ifade edildi.