Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması maksadıyla Diyarbakır merkezli Mardin, İstanbul ve Antalya'da operasyon düzenlenlendi.

Jandarma eş zamanlı operasyonla 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüpheli ile ilgili adli soruşturma devam ediyor.