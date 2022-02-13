Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 13.2.2022 12:16

Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında, jandarma operasyon yaptı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Diyarbakır merkezli İstanbul, Mardin ve Antalya’da gerçekleşen eş zamanlı operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması maksadıyla Diyarbakır merkezli Mardin, İstanbul ve Antalya'da operasyon düzenlenlendi.

Jandarma eş zamanlı operasyonla 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüpheli ile ilgili adli soruşturma devam ediyor.

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Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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