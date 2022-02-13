Gelecek Partili o isim Pervin Buldan ile birliktelik peşinde: “O da olur bir gün inşallah”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde altı muhalefet partisi lideri dün bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yuvarlak masada bir araya gelmeden önce fotoğraf çektirmişti.



ŞAHİN: "FOTOĞRAFI PERVİN BULDAN ÇEKTİ HERHALDE"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin, altı muhalefet partisi liderinin bir arada görüldüğü fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşıp HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a atıfta bulunarak, "Fotoğrafı Pervin Buldan çekti herhalde" ifadelerini kullandı.

TORUN: "O DA OLUR BİR GÜN İNŞALLAH"

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Dr. C. Kani Torun, AK Partili Elif Şahin'in altı muhalefet partisine gönderme yaparak "Fotoğrafı Pervin Buldan çekti herhalde" ifadelerini alıntılayıp "O da olur bir gün inşallah" dedi.

ÖZALAN: "PERVİN BULDAN BİLE KENDİNİ BU KADAR SEVMİYORDUR!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Gelecek Partili Kani Torun'a sosyal medyadan tepki göstererek, "Ahmet Davutoğlu'nun kukla partisinin Genel Sekreteri Kani Torun'un paylaşımı... Pervin Buldan bile kendini bu kadar sevmiyordur!" yorumunda bulundu. Sosyal medyada ise vatandaşlar Torun'un bu sözlerine tepki gösterdi.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "KANDİL'E ZEYTİN DALI UZATIYOR!", "BULDAN'DAN SELFİ BEKLEYEN..."

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partili Kani Torun'a tepki göstererek, "Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, Sayın Karayılan, Sayın Bayık. Bu insanlar dağlarda" diyen PKK'lı Pervin Buldan'dan selfi bekleyen duayı eden bu şahıs Büyükelçilik yapmış.

Memleketin çivisi çıkmış!" ifadelerini kullandı.

Orhan Atak isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Sekreteri, Kandil'e zeytin dalı uzatıyor!" diyerek tepkisini ortaya koyarken, kimi sosyal medya kullanıcıları ise "Yuh artık" diyerek tepki gösterdi.

NELER OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde altı muhalefet partisi lideri dün bir araya gelmesi sonrasında HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya buna tepki göstererek "HDP yok sayılamaz" mesajı vermişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" dedikten sonra "Bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler" demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise bugün yaptığı açıklamada HDP'ye yeşil ışık yakarak, "HDP'yi yok saymıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.