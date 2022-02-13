Polislere sandalyeli saldırı: 14 polis yaralandı

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri adreste denetimde bulunmak için düğün salonuna gitti. Salonda bulunan kalabalık grup ile polis ve zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle kalabalık grup, düğün salonun üst katına sıkıştırdığı polis ekiplerine sandalyelerle saldırdı. Atılan sandalyeler nedeniyle 14 polis yaralandı, iki polisin burnunda ve kolunda kırıklar oluştu.
26 GÖZALTI
Darp edilen polis ve zabıta ekipleri, olay yerine destek ekipler çağırdı. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak alkollü olduğu belirtilen gruba müdahale etti. 26 şüpheli gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edildi.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Alkollü olduğu belirtilen şüphelilerin gövde gösterisi yapar gibi polise saldırdığı anlar polis kameraları tarafından işte böyle görüntülendi.