Haberler Gündem Haberleri Polislere sandalyeli saldırı: 14 polis yaralandı
Giriş Tarihi: 13.2.2022 19:18 Son Güncelleme: 13.2.2022 19:19

Polislere sandalyeli saldırı: 14 polis yaralandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Polislere sandalyeli saldırı: 14 polis yaralandı

İstanbul’da bir düğün salonunun “pavyon” gibi kullanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, denetime gittikler adreste kalabalık grubun sandalyeli saldırısına uğradı. Denetim sıradında salonun üst katına sıkıştırılan polislerden 14’ü kendilerine fırlatılan sandalyeler nedeniyle yaralandı. Emniyete gövde gösterisinde bulunan 26 şüpheli ise yaka paça gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaralı polisler ise tedavi altına alındı.

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri adreste denetimde bulunmak için düğün salonuna gitti. Salonda bulunan kalabalık grup ile polis ve zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle kalabalık grup, düğün salonun üst katına sıkıştırdığı polis ekiplerine sandalyelerle saldırdı. Atılan sandalyeler nedeniyle 14 polis yaralandı, iki polisin burnunda ve kolunda kırıklar oluştu.

26 GÖZALTI
Darp edilen polis ve zabıta ekipleri, olay yerine destek ekipler çağırdı. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak alkollü olduğu belirtilen gruba müdahale etti. 26 şüpheli gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Alkollü olduğu belirtilen şüphelilerin gövde gösterisi yapar gibi polise saldırdığı anlar polis kameraları tarafından işte böyle görüntülendi.

DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Polislere sandalyeli saldırı: 14 polis yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA