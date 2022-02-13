Polislere sandalyeli saldırı: 14 polis yaralandı

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri adreste denetimde bulunmak için düğün salonuna gitti. Salonda bulunan kalabalık grup ile polis ve zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle kalabalık grup, düğün salonun üst katına sıkıştırdığı polis ekiplerine sandalyelerle saldırdı. Atılan sandalyeler nedeniyle 14 polis yaralandı, iki polisin burnunda ve kolunda kırıklar oluştu.