Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
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Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz