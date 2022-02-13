Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz
Giriş Tarihi: 13.2.2022 10:01 Son Güncelleme: 13.2.2022 10:07

Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz

Son dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz
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