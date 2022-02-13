Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Siirt'te Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı
Giriş Tarihi: 13.2.2022 09:34 Son Güncelleme: 13.2.2022 10:06

Son dakika: Siirt'te Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı

Son dakika: Siirt’te Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı

Son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanlığı'nca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandara Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'nca 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandara Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

SON DAKİKA! 545 personelle "Eren Kış-24 Operasyonu" başlatıldı

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla Siirt'te 'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkınn desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Siirt'te Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA