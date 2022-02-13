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Giriş Tarihi: 13.2.2022

Vefatının 1’inci yılında unutulmadı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vefatının 1’inci yılında unutulmadı
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş için vefatının 1. yıldönümünde Bağcılar'da anma programı düzenlendi.
Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ensar Vakfı işbirliğiyle Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen programa, Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları, dostları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kadir Topbaş'ı anlatan sinevizyon gösterildi. Bu sırada Topbaş ailesinin fertleri ve sevenleri duygu dolu anlar yaşadı. Oğlu Hüseyin Topbaş, babasıyla ilgili duygularını paylaşarak, "Şu an aramızda olmasa da her daim kalbimizle onu dinliyoruz. Bize tertemiz bir isim ve soyadı bıraktı" dedi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. Anma etkinliği, Topbaş için ilçe genelindeki Kur'an kurslarında okunan hatmin duasının yapılmasıyla sona erdi.
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Vefatının 1’inci yılında unutulmadı
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