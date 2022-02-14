14 Şubat sevgililer gününde nikah masasına oturdular

Dünya sevgililer günü nedeniyle evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah mamasına oturdular. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanırken sevgileler gününü kendileri adına unutulmaz kılmak isteyen birçok çift, evlenmek için sevgililer gününü tercih etti. Çiftlerin, hayatlarını birleştirecek imzayı atmak için bugünü seçmeleri nedeniyle evlendirme dairelerinde izdiham yaşandı.



İstanbul'da kuyumculuk yapan Arda Geçer ile öğretmen Nirvana İskeçe de evlenmek için '14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti. 10 aylık birlikteliklerinin ardından evlenmeye karar veren çift, şahitlerin ve yakınlarının huzurunda Şişli Evlendirme Dairesinde dünya evine girdi. Nikahı kıyan evlendirme memuru Derya Şahin, çifte evlilik cüzdanını vererek mutluluklar diledi.





NİKAH VE DÜĞÜNÜMÜZÜ UNUTULMAZ KILMAK İSTEDİK



Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü özellikle seçtiklerini belirten Arda Geçer "14 Şubat bir mutluluk vesilesidir, sevgililer günüdür. Biz bugünü nikahla taçlandıralım dedik. Ondan dolayı da eşimle beraber bugünü seçtik. İster istemez hediye de bire düşüyor. O açıdan bakarsanız o da önemli. Ben ikisinin birleştiğini düşüneceğim daha çok. Biz Hristiyan'ız, bizim kilise düğünümüz de 23 Nisan'da. Aldığımız tarihler hem güzel olsun istedik hem de unutulmasın istedik" dedi.



NİKAH SEVGİLELER GÜNÜNDE EVLİLİK 23 NİSAN'DA



İspanyolca öğretmeni olan Nirvana İskeçe ise "Dünyada da kutlanan özel bir gün. Ben bugünü istedim eşimden. O da sağ olsun kabul etti. Bugünü taçlandıralım dedik mutluluğumuzla beraber. Herkes bugünü tercih etmeli diye düşünüyorum. Aynı zamanda evlilik günümüzü de unutmamış olacağız. 23 Nisan'da kilise düğünümüz var. O dünya açısından çok önemli, çocuk bayramı. Bugün de dünya açısından çok önemli. İkisi de bayram neticede." diye konuştu.