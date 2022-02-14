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Giriş Tarihi: 14.2.2022

40 yıllık ilginç gelenek

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
40 yıllık ilginç gelenek
RİZE'DE, Muradiye Merkez Camii Derneği üyeleri, 40 yıl önce ölenlerin fotoğraflarını bir panoya asmaya karar verdi. Bir çay ocağının duvarındaki panoya ilk fotoğrafın asılmasının ardından, ölenlerin yakınları, fotoğraflarını getirmeye başladı. Zaman geçtikçe bölgenin geleneği haline gelen fotoğraf panosu, çevre ilçelere de yayıldı. Şimdiye kadar 3 farklı yere taşınan panodaki fotoğraf sayısı 500'e ulaştı. Geleneklerini sürdürmek istediklerini söyleyen panonun bulunduğu çay ocağının sahibi Aydoğan Yıldırım, "Fotoğrafları görenler vefat eden insanlara dua okuyorlar. Büyüklerimiz görünce de eski yıllardan anılarını paylaşıyor" dedi. Oğuzhan Sarımehmet, "30 yaşındayım. Dedem burada, büyük babam burada. Onları gördükçe hüzünleniyoruz, üzülüyoruz" derken, Kasım Mert ise "Panoda akrabalarımız, büyüklerimiz var. Çok duygulanıyoruz, onları özlüyoruz" ifadelerini kullandı.
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40 yıllık ilginç gelenek
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