Son dakika haberi | 8 şehidin katili terörist yeraltı mağarasında etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Eren operasyonları kapsamında, Mardin Bağok bölgesinde 12-15 Aralık 2021'de, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince düzenlenen operasyonda 6 terörist yer altı sığınağında etkisiz hale getirilmişti.

Öldürülen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin lira ödülle gri kategoride bulunan "Elif Avesta" kod adlı Betül Diler olduğu tespit edildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, PKK'lı terörist Betül Diler'in, 2 Kasım 2017'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Ortaklar bölgesindeki 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı yol kontrol noktasına yönelik, 6 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu roketatarlı saldırıya katıldığı belirlendi. Terörist Betül Diler'in ayrıca kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde de çok sayıda terör eyleminin failleri arasında olduğu tespit edildi.