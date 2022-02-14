BAE resmi ajansından Türkçe video! Türkiye-BAE kardeşliğine vurgu yapıldı

"SEVGİ DOLU VE PARLAK BİR GELECEK VAR"

"Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."