BAE resmi ajansından Türkçe video! Türkiye-BAE kardeşliğine vurgu yapıldı

BAŞKAN ERDOĞAN ÜLKEYE ULAŞTIKTAN SONRA YAYINLANDI
Başkan Erdoğan'ın ülkeye ulaştığı saatlerde yayınlanan video, BAE'li birinin "Hoş geldiniz" ifadesiyle başlıyor. Videoda ayrıca farklı kişilerce dile getirilen şu ifadelere yer veriliyor:
"SEVGİ DOLU VE PARLAK BİR GELECEK VAR"
"Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."
DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASINA TÜRK BAYRAĞI DA YANSITILMIŞTI
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE'nin dünyaca ünlü Dubai'deki gökdeleni Burc Halife'ye Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.