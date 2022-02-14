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Giriş Tarihi: 14.2.2022 20:11 Son Güncelleme: 14.2.2022 20:17

BAE resmi ajansından Türkçe video! Türkiye-BAE kardeşliğine vurgu yapıldı

BAE resmi ajansından Türkçe video! Türkiye-BAE kardeşliğine vurgu yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı.

BAE'lilerin Türkçe konuşmalarına yer verilen kısa video, WAM'ın sosyal medya hesabından "BAE ile Türkiye, sevgi ve parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor" ifadesiyle paylaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN ÜLKEYE ULAŞTIKTAN SONRA YAYINLANDI

Başkan Erdoğan'ın ülkeye ulaştığı saatlerde yayınlanan video, BAE'li birinin "Hoş geldiniz" ifadesiyle başlıyor. Videoda ayrıca farklı kişilerce dile getirilen şu ifadelere yer veriliyor:

"SEVGİ DOLU VE PARLAK BİR GELECEK VAR"

"Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASINA TÜRK BAYRAĞI DA YANSITILMIŞTI

Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE'nin dünyaca ünlü Dubai'deki gökdeleni Burc Halife'ye Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.

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BAE resmi ajansından Türkçe video! Türkiye-BAE kardeşliğine vurgu yapıldı
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