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Giriş Tarihi: 14.2.2022 22:25

BAE'li ses sanatçısından Başkan Erdoğan'a şarkı sürprizi

BAE’li ses sanatçısından Başkan Erdoğan’a şarkı sürprizi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu. BAE'li ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı'nın "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi.
Şarkının klibinde İstanbul'dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise "Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına" ifadeleri yer aldı.

BAE’li ses sanatçısından Erdoğan’a “Her Şey Seni Hatırlatıyor” sürprizi | Video

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BAE'li ses sanatçısından Başkan Erdoğan'a şarkı sürprizi
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