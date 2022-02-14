BAE’li ses sanatçısından Başkan Erdoğan’a şarkı sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu. BAE'li ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı'nın "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi.

Şarkının klibinde İstanbul'dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise "Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına" ifadeleri yer aldı.

BAE’li ses sanatçısından Erdoğan’a “Her Şey Seni Hatırlatıyor” sürprizi | Video