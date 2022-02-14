Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 15.40 sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı ve Mihmandar Bakan Tani bin Ahmed Al Zeyouidi ile Kraliyet Ailesi Üyesi, Emirin kardeşi Başkanlık İşleri Bakanı Şeyh Mansour, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve eşi Burcu Erdoğdu Tunçer, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve eşi Aslı Alanat Kılıç ile Abu Dabi Büyükelçiliği görevlileri tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı