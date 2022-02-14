Bilal Erdoğan SABAH’a konuştu

Ardahan ve Çıldır'ın tanıtım amacıyla düzenlenen 'Altın At Kristal Buz Festivali' birçok etkinliği ardından sona erdi. Festivale Ardahan ve çevre illerden birçok kişi katıldı.

Festivale katılan isimler arasında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da vardı. Gösterileri büyük bir dikkat ve beğeni ile izleyen Erdoğan, SABAH'a yaptığı açıklamada, gerçekleşen organizasyonun önemine değindi.

Erdoğan; "Geleneksel sporlarının tanıtımında bu festivalin her geçen sene daha önemli rol oynadığını görüyoruz. Bu sene sizin de gördüğünüz gibi katılımda da geçen senelere göre büyük bir artış var. Salgından dolayı yapılamayınca insanların hasreti de artmış oldu. Memleketimizin doğusunun fevkalade güzellikleri var. Burada donan bir gölün üzerinde yapılıyor bütün bunlar. Dünya çapında çok özgün, buraya has bir etkinlik. Bu bölgede ani harabelerinden tutun Ebuhasan Harakani türbesine varıncaya kadar Kars, Ardahan bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini görebiliyoruz.. Çıldır festivalini önümüzdeki yıllarda da vatandaşlarımızın özellikle takip etmelerini ve geleneksel spor dallarımızla ilgilenmelerini özellikle rica ediyorum." dedi.