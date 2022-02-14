Bu kareden vali yardımcısı 1 doçent, 3 öğretmen çıktı

Tokat'ın Reşadiye İlçesi
Nebişeyh Köyü'nde yaşayan Esat Özmen, ailesini geçindirebilmek için geldiği İstanbul
'da, İstanbul Üniversitesi
'nde bahçıvanlığa başladı. Köyde kalan oğlu Salih ise maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirebildi. Üniversite ortamında okumanın önemini daha çok anlayan Esat Özmen oğlu Salih'e "Ben seni okutamadım ama sen torunlarımı okutacaksın" dedi. 36 yıl önce de ilkokula giden torunlarıyla fotoğraf çektiren büyükbaba; "Sizler okuyup büyük adam olunca, birde o zaman fotoğraf çekinelim, söz mü?" dedi. Ancak, ömrü o ikinci fotoğrafı çektirmeye yetmedi.
'HAKLARINI ÖDEYEMEM'
Salih Özmen
(68) şoförlük yaparak, yine ilkokul mezunu olan eşi Seher Özmen de ineklerinin sütünden yaptığı peynirleri satarak 5 çocuğuna da üniversite okuttu. O çocukların hepsi şimdi devlet memuru oldu. Çiftin çocuklarından Halil Özmen
(50) Kırklareli Anadolu Lisesi
'nde öğretmen, Necmettin Özmen
(47) Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde, Doç. Dr. Mevlüt Özmen
(44) Manisa Vali Yardımcısı, Erhan Özmen (44) Sultanbeyli İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni, Aslıhan Özmen (37) ise sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapıyor. Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen "Sözümüzü tutup okuduk. Babam, emekli olmak için minibüsünü satmıştı. Bir gün araç bulamadıkları için ilçeden köye yaya gittiklerini öğrendim. O dönem, Yusufeli Kaymakamıydım. Babamın yaş günüydü. Anahtarı hediye paketi yaptırıp verdim. 'Araba senin' deyince gözünden yaşlar süzüldü. Haklarını ödeyemem" şeklinde konuştu.