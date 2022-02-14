Diyarbakır’da 2 PKK’lı yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. JASAT tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda; bir yıldır "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan C.B. ve H.B. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gizlendikleri belirlendi.

Haklarında 4 yıl, 8 ay, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.B. ile H.B.'nin yakalanması için Dicle ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyonda, iki kişi gizlendikleri yerde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. ve H.B., tutuklanarak cezaevine konuldu.