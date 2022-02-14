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Giriş Tarihi: 14.2.2022 16:51

Edirne merkezli FETÖ operasyonu! 14 şüpheli gözaltına alındı

AA
Edirne merkezli FETÖ operasyonu! 14 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre Edirne merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser yardımcısı, doktor, polis ve avukatların da bulunduğu 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

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Edirne merkezli FETÖ operasyonu! 14 şüpheli gözaltına alındı
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