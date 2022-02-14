İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı 1'inci oturumunda konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetimi tarafından yapımı engellendiği iddia edilen İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattıyla alakalı konuşma gerçekleştirdi. "Beceriksizliklerini 'Engelleniyoruz' yalanıyla örtmeye çalışıyorlar" diyen Göksu, "İBB yönetimi de aynı CHP Genel Başkanı gibi yalan ve algıyı bir kurtuluş reçetesi olarak görmektedir. Bu yalanların en alenisi ve 3 senedir mütemadiyen tekrar edileni ise 'Engelleniyoruz' yalanıdır. Başarısızlıklarını örtecek başka bir yol bulamayan İBB yönetimi ve onun başkanı tüm beceriksizliklerini 'Engelleniyoruz' perdesiyle örtmek istiyor. Bunun son örneği de İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının engellendiği yalanıdır. Ulaştırma Bakanlığımız bu konuyu aydınlatmıştı. Ortada kocaman bir beceriksizlik olduğu halde, bunu 'engelleniyoruz' yalanıyla örtmeye çalışan İBB Başkanı geçenlerde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımında projenin her şeyinin tamam olduğunu ve sadece bir imza atılması gerektiğini söyledi. Sadece başkan değil çalışanları da çarpıtma ve yalanlara doymuyor. Projede eksik olan imza değil beceri. Gerekli olan çalışmaları yapmamışlar ama bir kılıf uydurmak zorundalar" dedi.

İETT: 1 YOLCU MALİYETİ 3.39 TL, ONGUN: 13.30 TL

İBB sözcüsü Murat Ongun'un İstanbul'da kişi başı toplu taşıma maliyetlerinin de doğruyu yansıtmadığını ifade eden Göksu, "Bakın geçtiğimiz günlerde bir İBB çalışanı bir tweet atıyor. 'Toplu ulaşımda bir yolcunun maliyeti 13.3 lira' diyor. Oysa İETT'nin resmi verilerine göre bir yolcunun maliyeti 3.39 TL'dir" ifadelerini kullandı.