Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın izolasyon süreci devam ediyor. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, iyilik ve sağlık dileyenlere nezaketleri için teşekkürlerini sundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: " Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum."