Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum
Giriş Tarihi: 14.2.2022 13:30 Son Güncelleme: 14.2.2022 13:32

Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Emine Erdoğan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastalığı hafif şekilde geçirdiğini kaydetti.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın izolasyon süreci devam ediyor. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, iyilik ve sağlık dileyenlere nezaketleri için teşekkürlerini sundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: " Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

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Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum
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