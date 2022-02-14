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Giriş Tarihi: 14.2.2022 09:13 Son Güncelleme: 14.2.2022 09:24

Eren Kış-25 Operasyonu başladı!

Eren Kış-25 Operasyonu başladı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN KIŞ-25 (HAKKARİ-OĞUL) ŞEHİT J.ASB.BÇVŞ. TİMUÇİN ALADAĞ Operasyonu başlatıldı.


Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (555) personel [(37) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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Eren Kış-25 Operasyonu başladı!
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