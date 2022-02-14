FETÖ itirafçısı Önder: ’Tereyağından kıl çeker gibi hallettik’ ifadesi dosyanın kapatılmasıyla alakalı

"Oradaki 'tereyağından kıl çeker gibi hallettik' ifadesi Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle alakalı değil, yargı sürecinde olayın kapatılmasıyla alakalı. 2015 yılında Mehmet Durakoğlu bir Amerika gezisi yaptı. Operasyonların yoğun olduğu dönemdi. Kendi yönetici grup içinde yaptığımız görüşmede biz, 'Durakoğlu artık gelmez' diyorduk ama geldi. Dönüşte 'Büyüğümüzü gördük, ziyaret ettik dualarını aldık' dedi. Biz o dönem içerisinde avukat yapılanması arkadaşlar görüşmelerimizde tam hatırlamıyorum ama 2014 Mayıs'ı ya da Haziran'ı gibi dosyaya takipsizlik kararı verildiğinde bunlardan bilgi edindik. Hatta 2014 yılındaki Antep görüşmesinde Mehmet Durakoğlu bize, savcı ve hakimlerden sorumlu kişiyle görüştüğünü ve dosyaya bakan savcının yabancı biri olmadığını, 'ağabeylerimizden biri halledecekler inşallah' deyip geçiştirdi. Sonrasında dosyaya takipsizlik kararı verildi. O esnada dosyaya bakan savcının ismini bilmiyorum, söylenmedi bana. Ne zaman ki dosya savcısı Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı, benim yanımda görev yapan Ahmet Atilla Kavuran, 'ağabey bak bizim savcı hem dosyayı kapattı hem ödüllendirildi' dedi."

Duruşma, yarın diğer sanık ve tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.