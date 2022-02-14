Gaziantep Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 kişi yakalandı.

Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olması nedeniyle terör örgütü tarafından yapılması muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli şahıs 14.02.2022 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.