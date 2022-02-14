Haberler Gündem Haberleri Iğdır'da EREN KIŞ-9 operasyonunda bölücü terör örgütüne darbe
Giriş Tarihi: 14.2.2022 15:47

Iğdır'da EREN KIŞ-9 operasyonunda bölücü terör örgütüne darbe

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’da EREN KIŞ-9 operasyonunda bölücü terör örgütüne darbe

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü Ağrı Dağı kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon düzenlendi.

Iğdır-Ağrı Dağı kırsalında başlatılan EREN KIŞ-9 adı verilen operasyonda bölücü terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında Jandarma Komando ve PÖH timlerince yapılan Temas Araması faaliyeti esnasında 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet kanas dürbünü ve 1 adet kanas şarjörü ele geçirildi.

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) unsurlarınca Iğdır Aralık ilçesi Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Karasu Nehri'nde oluşan göletlerde yapılan su altı aramalarında 145 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mühimmatı ve 1 adet uçaksavar parçası (pim) ele geçirildi.

BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen silah ve mühimmatlara, operasyon bölgesinde bizzat bulunan Iğdır Terör Suçları Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda adli işlem yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır'da EREN KIŞ-9 operasyonunda bölücü terör örgütüne darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA