İzmir’de Fethi Sekin’i şehit eden mühimmatları temin etmişti! O terörist için istenen ceza belli oldu





'SALDIRIDA KULLANILACAĞINI BİLİYORDU'

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü sabit olan Hıso'nun, İzmir'de adliye binası önünde gerçekleştirilen saldırı olayından önceki bir tarihte İzmir'e geldiği, bu sırada yanında el bombası, çok sayıda silah mermisi ve TNT olarak adlandırılan patlayıcı madde getirdiğinin altını çizdi. Şüphelinin bahse konu patlayıcı ve diğer mühimmatların İzmir'de gerçekleştirilecek saldırı olayında kullanılacağını bildiğini belirten savcı Hıso'nun, 1 kez 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.