JASAT ekipleri hayvan hırsızını yakaladı

Eyyübiye ilçesinde hayvan pazarından T.D. isimli şahsa ait 1 adet büyükbaş hayvan çalındı. Mağdur T.D. olayı Jandarma ekiplerine bildirdi. Hayvan hırsızlıklarına karşı hassas olan Jandarma ekipleri hemen devreye girerek çalışma başlattı. Eyyübiye İlçe Jandarma ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT tarafından yapılan araştırmalar neticesinde hayvan hırsızlığından ve diğer hırsızlık suçlarından sabıkalı İ.A. isimli şahsı 1 adet büyükbaş hayvanı çalarak pazardan kiraladığı nakliye aracıyla olay yerinden götürdüğü esnada D-400 karayolu üzeri Organize sanayi kavşağında araç durdurdu.

Hırsız İ.A gözaltına alınırken ele geçirilen 1 adet büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.