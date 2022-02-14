Koca: Vaka sayısını düşürmeliyiz

Türkiye
'de dün test yapılan 419 bin 556 kişiden 73 bin 787'sine Kovid
-19 tanısı konulurken, 276 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 70 bin 169 oldu. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı 144 milyon 7 bin 120 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, son duruma ilişkin Twitter paylaşımında "6- 12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı, iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron
kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" ifadelerini kullandı. ANKARA