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Giriş Tarihi: 14.2.2022 11:28

Necip Hablemitoğlu suikastinde 3 şüpheli daha adliyede

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Necip Hablemitoğlu suikastinde 3 şüpheli daha adliyede

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında kilit isim Nuri Gökhan Bozkır ile bağlantısı olduğu belirlenerek gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara adliyesine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastına ilişkin yurtdışında MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

BAĞLANTILI 3 İSİM SORGULANDI

Suikasta ilişkin gözaltına alınan diğer 5 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, gözaltına alınan 3 zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüphelinin savcılık ifadesi sürüyor.

Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın sorgusu başladı

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Necip Hablemitoğlu suikastinde 3 şüpheli daha adliyede
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