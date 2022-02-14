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Giriş Tarihi: 14.2.2022 10:33

PKK’ya 15 Şubat darbesi! Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
PKK’ya 15 Şubat darbesi! Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Adana’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 17 şüpheliden 14’ü, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda kıskıvrak yakalandı; firari olan 3 zanlı da her yerde aranıyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, 15 Şubat'ta Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü bahane edip, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 17 şüpheliyi tespit etti. Terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle kentin sokaklarını karıştırmaya hazırlanan zanlıların yakalanması için düğmeye basıldı.

Adana kent merkezinde 13, Ceyhan ilçesinde de 4 olmak üzere toplam 17 adrese, şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi. Özel harekatın da katıldığı operasyonda kilitli kapılar koçbaşı ile kırılarak açıldı. 14 kişi gözaltına alınırken, firari olan 3 kişi aranıyor.

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PKK’ya 15 Şubat darbesi! Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı
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