PKK’ya 15 Şubat darbesi! Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, 15 Şubat'ta Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü bahane edip, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 17 şüpheliyi tespit etti. Terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle kentin sokaklarını karıştırmaya hazırlanan zanlıların yakalanması için düğmeye basıldı.

Adana kent merkezinde 13, Ceyhan ilçesinde de 4 olmak üzere toplam 17 adrese, şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi. Özel harekatın da katıldığı operasyonda kilitli kapılar koçbaşı ile kırılarak açıldı. 14 kişi gözaltına alınırken, firari olan 3 kişi aranıyor.