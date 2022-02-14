Rehavet sürüyor, 44 kişi karantina ihlali yaptı!

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli genelinde denetim ve kontroller hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli Valiliği tarafından, her hafta düzenli olarak yapılan yazılı açıklama ile, Kocaeli genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerin yanı sıra, verilen hizmetlere ait rakamlar da kamuoyu ile paylaşılıyor.

44 KARANTİNA İHLALİ

Valiliğin 07 Şubat ile 13 Şubat arasında gerçekleştirilen denetim ve kontrollere ait açıkladığı rakamlarda ise, son 2 haftada olduğu gibi bu haftada karantina ihlali ve Koronavirüs tedbirlerine uymayanlarda ki artış gözlerden kaçmadı. Önceki haftalarda 15-20 arasında tespit edilen, ancak 3 hafta önce 30, önceki hafta 40 olan karantina ihlali sayısının 44'e ulaştığı ve zorunlu karantina yasağını ihlal eden 28 kişiye idari, 16 kişiye adli işlem yapıldığı görüldü. Daha önceleri 2 ile 5 arasında seyreden, ancak son 2 haftadır 10 olan koroınavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri sayısının ise bu hafta 17 olduğu ifade edildi.

9 BİN 222 KİŞİYE EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETİ

Öte yandan Kocaeli'nde son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 204 kişinin talebinin karşılandığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 222 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği ifade edildi. Ayrıca 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinde gelen 58 talepte yerine getirildi.

72 BİN 898 KİŞİYE KİMLİK SORGULAMASI

COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17 bin 12 iş yerinin denetlendiği ve bu iş yerlerinden tedbirlere uymadığı tespit edilen 17 iş yerine idari işlem uygulandığı öğrenildi. Ayrıca, Emniyet ve Jandarma birimlerince 53 bin 939 aracın kontrol edildiği ve toplam 72 bin 898 kişiye kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi.