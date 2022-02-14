Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü görevlileri Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.