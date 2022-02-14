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Giriş Tarihi: 14.2.2022 19:18

Tavuk, kedi, köpek besleyip kamufle oldular... Kod adı “Fiko”... Suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tavuk, kedi, köpek besleyip kamufle oldular... Kod adı “Fiko”... Suçüstü yakalandılar

İstanbul’da dikkat çekmemek için çok sayıda tavuk, kedi ve köpek besledikleri lüks bir villada uyuşturucu madde satışı yapan dört kişi yakalandı. “Fiko” kod adlı uyuşturucu satıcısı da gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Beylikdüzü İlçesi'nde lüks bir villada uyuşturucu madde satışı yapıldığını ve uyuşturucu maddeleri "Fiko" kod adlı bir kişinin temin ettiğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda E.P. (48), V.T. (28) ve Rusya uyruklu V.T. (32) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda; 106 parça halinde 151 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon esnasında adrese gelen "Fiko" kod adlı S.B. (51) de aracında yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; kahve bardakları, sigara paketleri ve ıslak mendil paketlerine gizlenmiş halde 106 paket halinde 140 gram "Skunk" adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin dikkat çekmemek adına villada çok sayıda tavuk, kedi ve köpek besledikleri ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Tavuk, kedi, köpek besleyip kamufle oldular... Kod adı “Fiko”... Suçüstü yakalandılar
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