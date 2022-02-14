THY’den Atina’da 75. yıl kutlaması

TÜRK Hava Yolları
(THY), ilk uluslararası uçuş noktası olan Yunanistan
'ın başkenti Atina
'da 75'inci yılını kutluyor. İlk yurt dışı seferini 12 Şubat 1947'de DC-3 tipi uçakla Ankaraİstanbul- Atina hattında gerçekleştiren THY, Atina uçuşlarının 75'inci yıl dönümünü özel bir anonsla kutlandı. İstanbul
-Atina hattında önceki gün yapılan uçuşta kabin ekipleri, yaptıkları anonsta dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak ilk yurtdışı uçuş noktası olan Atina seferlerinin 75'inci yılını kutladıklarını belirtti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat
, "12 Şubat 1947'de yolcularımızı 30 koltuk kapasiteli uçağımız ile iki komşu ülke arasında taşırken bugün milyonlarca misafirimizi kıtaları aşarak sevdiklerine kavuşturuyoruz" diye konuştu.