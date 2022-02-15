2 metreyi aşan karda Eren Kış operasyonu

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede barınan teröristleri ara - bul - yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak, bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Hakkâri'de de Eren operasyonu başlatıldı. Hakkâri'de Eren Kış-25 (Hakkâri- Oğul) Operasyonu'nda komandolar helikopterlerle bölgeye indirme yaparken, İnsansız Hava Aracı da (İHA) operasyona destek veriyor. Yer yer 2 metreyi aşan kar ve soğuk havaya rağmen bölgeyi didik didik kontrol eden komandolar, teröristlere ait sığınak ve barınakları bularak imha ediyor. Aselsan'ın Mehmetçik için ürettiği yer altındaki ısı ve sese duyarlı yüksek teknoloji cihazlarının da kullanıldığı operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personel görev alıyor.
Iğdır
'ın Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü kırsalındaki operasyonda 1 Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi, Karasu Nehri'nde oluşan göletlerde ise dalgıçlar, 145 uçaksavar mühimmatı buldu.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonlarda Van
'da 9 Gaziantep
'te 8, Adana
'da 14 şüpheli yakalandı. Adana'da, hakkında gözaltı kararı bulunan firari 3 zanlı da her yerde aranıyor. PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan, 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilmişti.
Hüseyin KAÇAR-Murat KARAMANAslışah NARGÜL - Mehmet BONCUK /
SABAH