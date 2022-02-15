Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2008-2016 yılları arasında Afyonkarahisar Polis Okulu'nda eğitim gören öğrencilerden sorumlu FETÖ üyelerinin deşifre edilmesine yönelik 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Manisa ve Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Öğretim görevlisi, fizyoterapist, özel sektörde öğretmen ve mühendis gibi farklı meslek gruplarında görev yapan şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi.

Afyonkarahisar'a getirilecek olan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.