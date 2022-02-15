Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli kardeşim Şeyh Muhammed bin Zayid'in kasım ayındaki ziyaretiyle Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattık. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan BAE'de yatırımcılara önemli mesajlar!

Dün yaptığımız görüşmelerde bu karşılıklı anlayışı bir kez daha teyit ettik. Zira 13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş, özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Bu durum ikili ekonomik ve beşeri ilişkilerimizin köklü bir geçmişe ve sağlam bir altyapıya sahip olduğunun ispatıdır.