Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de EXPO2020 Dubai'yi de ziyaret etti. Başkan Erdoğan Liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu aktarırken, müsafirperverliklerinden ötürü Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'a teşekkürlerini iletti. Başkan Erdoğan anı defterini de imzaladı.
Başkan Erdoğan'a Dubai'de mehteranlı karşılama
Öte yandan Dubai'de Başkan Erdoğan'ı karşılama töreninde mehter takımı da hazır bulundu.
EL MAKTUM İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE temaslarına devam ediyor. Abu Dabi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai'ye geçerek görüşmelerine başladı.
Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
Daha sonra Dubai EXPO 2020 'Türkiye Ulusal Günü' etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret edecek.