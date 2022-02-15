Başkan Erdoğan’a Dubai’de mehteranlı karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de EXPO2020 Dubai'yi de ziyaret etti. Başkan Erdoğan Liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu aktarırken, müsafirperverliklerinden ötürü Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'a teşekkürlerini iletti. Başkan Erdoğan anı defterini de imzaladı.