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Giriş Tarihi: 15.2.2022 14:50 Son Güncelleme: 15.2.2022 14:57

Başkan Erdoğan'dan Dubai EXPO'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Dubai EXPO’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dubai EXPO2020'de açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de EXPO2020'ye katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye'nin EXPO'ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur.

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Başkan Erdoğan'dan Dubai EXPO'da önemli açıklamalar
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