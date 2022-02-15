İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'ya katılım ve maddi destek sağlamak amacıyla esnaf ziyaretleri yaparak para karşılığında davetiye ve bildiri dağıtımı yaptıkları ve toplanan paraları bölücü terör örgütü PKK'ya aktardıkları saptanan şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK'nın "Finans Hücresi" çökertildi.









Bölücü terör örgütünün 'Finans Hücresi' çökertildi! Esnafları gezip para toplamışlar | Video





Şüphelilerin aynı zamanda bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri de saptandı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 18, Van'da 1 olmak üzere 19 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.