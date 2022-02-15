Bursa’da Belediye Başkan Yardımcısına çirkin saldırı

Saldırgan ise, plakasız araçta direksiyon başında bir kişinin daha bulunduğu otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Öte yandan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve eşi ile Belediye Meclis üyeleri, yaralı Çevik'i ziyaret etmek için hastaneye akın etti. Bursa polisi, kaçan şüpheliyi ve otomobili kullanan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.