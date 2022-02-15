Bursa’da Belediye Başkan Yardımcısına çirkin saldırı

Mesaisine başlamak üzere sabah saatlerinde Kestel Belediye hizmet binasına gelen Başkan Yardımcısı Recep Alper Çevik, Belediyeye girmek üzereyken olay yerine plakasız bir araçla gelen ve yüzünde kar maskesi takılı olan bir saldırgan arkadan yaklaşarak Çevik'e yumruklarla saldırmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası yüzüne darbeler alan Başkan Yardımcısı Çevik, yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sağlık ekipleri Çevik'i Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Başkan yardımcısının elmacık kemiğinde çatlaklar olduğu ve burnunun kırıldığı belirlendi.
Saldırgan ise, plakasız araçta direksiyon başında bir kişinin daha bulunduğu otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Öte yandan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve eşi ile Belediye Meclis üyeleri, yaralı Çevik'i ziyaret etmek için hastaneye akın etti. Bursa polisi, kaçan şüpheliyi ve otomobili kullanan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.