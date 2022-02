Bursa’da pompalı dehşet!...Tartıştığı eniştesini öldürdü

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve eşiyle tartışan Ahmet Kandemir, eşinin evini terk ederek Taşpınar köyündeki yakınlarının yanına gitmesi üzerine köye gidip eşiyle konuşmak istedi. İkili arasındaki konuşma sırasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Bu sırada evdeki pompalı tüfeği alan Ahmet Kandemir'in kayınbiraderi 32 yaşındaki M.Y., eniştesine çocukların da etrafta olduğu sırada pompalıyla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ahmet Kandemir, olay yerinde can verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri katil zanlısı M.Y.'yi gözaltına aldı. Ahmet Kandemir'in cansız bedeni savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafakemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.