Enver Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz’ın dosyası istinaftan geçti

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 5 Kasım 2021'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından tamamlandı. Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik ceza artırımının yasal gerekçeye dayandığı aktarılan kararda, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının yerinde olduğu ifade edildi. Bu bağlamda istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.

62 SAAT SAVUNMA YAPMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında 'Siyasi ve askeri casusluk' suçu nedeniyle eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz hakkında 42.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamenin kabulünün ardından 19 Mart 2020'de davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya çıkmayan Yılmaz, sonraki duruşmada hazırlık yapmadığı gerekçesiyle savunma yapmak istemedi, 17 Haziran 2020'de görülen 7. celsede ise reddihakim talebinde bulundu. Sonraki celsede sanık Altaylı'nın savunma yapacağını dile getirmesinin ardından söz alan Yılmaz, bir kez daha reddihakim talebinde bulundu. 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi kabul etmemesi üzerine son kararı vermek için itirazın gönderildiği Ankara 17. Ceza Mahkemesi de Yılmaz'ın, defalarca dile getirdiği reddihakim talebinin 'Yargılamayı uzatmaya yönelik' olduğuna karar vererek talebi yerinde görmedi.

Davanın birçok kez ertelenmesine neden olan Yılmaz, uyarılara rağmen sonraki celselerde de tutumundan vazgeçmedi. Diğer sanıkların da savunma yapmasını engelleyen ve yargılamayı uzatmaya yönelik tutumu nedeniyle sorgusuna başlanılmayan Yılmaz'ın dosyası, 26 Ekim 2020'de ayrıldı. Yargılama sürecinde 62 saat savunma yaptığı kayıtlara geçen Yılmaz hakkında 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.