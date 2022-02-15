FETÖ üyelerine bir darbe daha

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'çatı davası' şüphelilerinden olan ve toplamda kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin de sanığı olduğu çatı davasının şüphelilerinden S.A.B., H.K., A.K. ve M.M. saklandıkları adreslere yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.