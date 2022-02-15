Genç kız, lüks rezidansın 23. katından atladı! Ardında bu notu bıraktı

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki iş merkezleri olan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 yıl boyunca bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki Büşra H. iddiaya göre, bunalıma girerek antidepresan ilaçları kullanmaya başladı. Genç kız, önceki gün akşam saatlerinde çalıştığı firmada olduğu esnada yeşil reçeteyle satılan 25 adet antidepresan hap içti.