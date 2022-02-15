Göksu: “Çirkin olan sensin Onursal!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle eşiyle birlikte bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile birlikte görülen fotoğrafını paylaştı.

"ÇİRKİN OLAN SENSİN ONURSAL!"

Adıgüzel ayrıca resmi Twitter hesabından fotoğraf kareleriyle birlikte "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" ifadelerini de kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise bu sözlere tepki gösterdi.





İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Adıgüzel'in paylaşımına tepki gösterenlerden oldu. Göksu sosyal medya hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle verdiği fotoğraf güzel. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesi ve milleti için hasta eşini bile ardında bırakıp sefere çıkması çok daha güzel. Ama çirkin olan sensin Onursal!" dedi.