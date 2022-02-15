Kafa karıştıran açıklama

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Mahir Sevinç, önceki gün Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde bulunan gemi tersanelerine ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sonrası sosyal medya hesaplarından Genel Müdür Sevinç ile fotoğrafını paylaşan Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Ustaoğlu Gemi Tersanesinin GESTAŞ ile arabalı feribot yapımı için anlaşma sağladığını duyurdu.

"HER KONUDA ANLAŞILDI"

Başkan Keleş yaptığı açıklamada "İlçemizdeki tersaneler bölgesinin yeniden canlandırılması noktasında göreve geldiğimiz günden bu yana çabalarımız devam ediyor. Daha önce tersanelerimizin tapu irtifaklarını almaları noktasında yaptığımız girişimler sonuç vermiş ve bazı tersanelerimiz tapu irtifaklarını almışlardı. Bununla da kalmayıp çabalarımızı her platformda devam ettiriyoruz. Girişimlerimiz neticesinde GESTAŞ yöneticileri ile Ustaoğlu Gemi Tersanesi yöneticilerimizi bir araya getirip araba feribotu yapımının Kdz. Ereğli'de yapılması için anlaşmaya varılmasını sağladık. Ereğli'de ki tersanelerimiz için önemli bir adım ve bundan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

GESTAŞ YALANLADI

Anlaşma haberinin gazetelere yansımasının ardından GESTAŞ'tan akşam saatlerinde bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bazı yayın organlarında, "GESTAŞ, Ereğli'de feribot yaptıracak" şeklinde yer alan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen yanlış anlaşılmanın ürünüdür. Genel Müdürümüz Mahir Sevinç ve teknik ekibimiz, filomuzda bulunan bir gemimizin ilerleyen dönemde gerçekleşmesi zorunlu olan rutin bakım/tutum süreci için birtakım tersane ziyaretlerinde bulunmuştur; bu ziyaretlerin sebebi, haberlere yansıdığı şekilde yeni bir geminin inşası için değil, mevcut bir geminin bakımı içindir. Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki tersaneler bölgesinde gerçekleşen ziyarette söz konusu tersanenin, bakım/tutumu yapılması düşünülen filomuzdaki bir geminin tersane sürecini geçirmesi için uygun fiziki şartlara sahip olup olmadığı görüşülmüş, herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır" dendi.