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Giriş Tarihi: 15.2.2022 16:41

Kocaeli emniyetinden terör operasyonu

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli emniyetinden terör operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan 2 ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu 15 Şubat günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu şüpheli ile PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek, sorgularına başlandı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu.

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Kocaeli emniyetinden terör operasyonu
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