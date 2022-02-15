Mardin merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, PKKKCK-PYDYPG Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde PKKKCK-PYDYPG silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü hakkında övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilenlere yönelik operasyon başlatıldı.

Mardin merkezli 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, A.A., M.E., A.B., V.A., A.A., C.T.A., M.O., M.E.D., Ş.Ç., A.A., E.K. ve O.Ş. isimli 12 şahıs, adli makamlardan alınan arama izninin ardından yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.