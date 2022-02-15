Mecidiyeköy sapığı yakalandı

Skandal olay Şişli Mecidiyeköy'de yer alan bir giyim mağazasında dün yaşandı. Mağaza çalışanı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Kübra, görevli olduğu çocuk giyim katında reyonları düzenliyordu. Bu esnada arkasına kimliği henüz belirlenemeyen bir adam yaklaştı. İddiaya göre adam yaklaşık 15 dakika boyunca gizli gizli takip ettiği genç Kübra'nın arkasından mastürbasyon yapmaya başladı. Sapık iğrenç hareketini ise elindeki kıyafetleri siper ederek gizlemeye çalıştı. Reyon düzenlemesi yapan genç Kübra ise arkasındaki adamın hareketlerinden şüphelendi, mağazadaki güvenlik kameralarını izlemeye gitti. Görüntüleri izleyen Kübra, sapığın kendisini izleyerek mastürbasyon yaptığını anlamasıyla soluğu polis merkezinde aldı, şikayette bulundu.

HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORDUM

Yaşadıklarını anlatan genç kadın "Ben üniversite öğrencisiyim. Harçlığımı çıkarmak için haftanın 2 günü bu mağazada çalışıyorum. Adamın beni takip ettiğini fark ettiğimde böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Mastürbayon yaptığını anladım ama yanılabileceğini düşünerek kamera kayıtlarını izlemek istedim" diye konuştu.

15 DAKİKA TAKİP ETMİŞ

Kübra "İş arkadaşıma mesaj attım, kamera kayıtlarını izlemeye başladık. 15-20 dakika boyunca beni gizli gizli takip etmiş. Nereye gitsem arkamdan yanaşmış. Ben kıyafetleri katladığım sırada da cinsel organını çıkarıp mastrübasyon yapmaya başlamış" dedi.

ÇOCUK REYONUYDU

Çalıştığı bölümün çocuk reyonu olduğunu ifade eden kadın "Bu sapık çocuk reyonuna bilinçli olarak gelmiş olabilir. Belki ben orada olmasaydım başka bir çocuğa bu iğrençliği yapacaktı. Bu olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kübra'nın yaşadığı olayı sosyal medyadan paylaşmasıyla #MecidiyeköySapığıYakalansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'ne girdi, binlerce sosyal medya kullanıcısı Kübra'ya destek mesajları atmıştı.

74 KAMERA TARANDI

Skandal olayın ardından çalışma başlatan Şişli Polisi, şüphelinin olası kaçış rotalarını belirleyerek bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme aldı. 74 iş yeri ve MOBESE kamerasını didik didik inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.